“Del amor a la muerte”: el recital que encenderá la Noche de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la cartelera especial por el Día de Muertos, el Teatro Mariano Matamoros presentará el recital “Del amor a la muerte”, a cargo del grupo musical Echeri, el próximo sábado 2 de noviembre.

El evento, titulado Recital de Noche de Muertos “Del amor a la muerte”, será una experiencia musical que, según los organizadores, “cuenta una historia a través de canciones, donde descubrirás la magia de la Fiesta de la Noche de Muertos”.

Habrá tres funciones durante la noche: a las 3:00, 5:30 y 9:30 de la noche, lo que permitirá a las familias elegir el horario que mejor se acomode a sus actividades del día.