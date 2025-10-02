“Del amor a la muerte”: el recital que encenderá la Noche de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la cartelera especial por el Día de Muertos, el Teatro Mariano Matamoros presentará el recital “Del amor a la muerte”, a cargo del grupo musical Echeri, el próximo sábado 2 de noviembre.
El evento, titulado Recital de Noche de Muertos “Del amor a la muerte”, será una experiencia musical que, según los organizadores, “cuenta una historia a través de canciones, donde descubrirás la magia de la Fiesta de la Noche de Muertos”.
Habrá tres funciones durante la noche: a las 3:00, 5:30 y 9:30 de la noche, lo que permitirá a las familias elegir el horario que mejor se acomode a sus actividades del día.
Los boletos están disponibles en línea a través de la plataforma Bolematico.com, o bien, se puede solicitar información por WhatsApp a los números 443 483 8164 y 443 239 5719.
Este espectáculo forma parte de las actividades culturales impulsadas en el marco del Festival de Noche de Muertos en Michoacán, que busca preservar y difundir las tradiciones que dan identidad a la región.
