Deléitate en el Festival Queso Pan y Vino en CECONEXPO

Productores locales y nacionales se reunirán en el Jardín Orquidario el 8 y 9 de noviembre, de 12:00 a 21:00 horas
Música en vivo, arte, gastronomía y experiencias para toda la familia, entrada gratuita
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un festín de sabores, aromas y cultura se avecina en la capital michoacana con la llegada del Festival Queso, Pan y Vino, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el emblemático Jardín Orquidario de CECONEXPO, de 12:00 del día a 9:00 de la noche.

La experiencia reunirá a más de 40 productores, emprendedores y artistas de toda la república en una celebración que promete deleitar a todos los sentidos. Los asistentes podrán disfrutar de vinos nacionales, cervezas artesanales, quesos de autor, panadería gourmet, además de un abanico de propuestas de gastronomía local, arte y música en vivo.

El festival contará con la presencia de reconocidas vinícolas como L.A. Cetto, Tierra Luna Cellars, Castrum, Hasen y CasaMaga, así como propuestas gastronómicas como PEPE's Burger, El Comal 401, Chicken House, Choripán Uruguayo y una amplia oferta de postres, mezcal y café artesanal.

Además de la oferta gourmet, el festival incluirá un área infantil, actividades culturales y una feria de emprendimiento con marcas como Shanatelly, Chatitos Pet, Dakari Shop, Izcly Joyería Artesanal, Miel Cital y más, donde los visitantes podrán adquirir productos únicos, hechos en México.

La entrada al festival será gratuita, lo que lo convierte en una excelente opción para familias, parejas y amantes de la buena mesa que buscan vivir una experiencia única en un ambiente natural y seguro.

