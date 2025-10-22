Deléitate en el Festival Queso Pan y Vino en CECONEXPO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un festín de sabores, aromas y cultura se avecina en la capital michoacana con la llegada del Festival Queso, Pan y Vino, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el emblemático Jardín Orquidario de CECONEXPO, de 12:00 del día a 9:00 de la noche.

La experiencia reunirá a más de 40 productores, emprendedores y artistas de toda la república en una celebración que promete deleitar a todos los sentidos. Los asistentes podrán disfrutar de vinos nacionales, cervezas artesanales, quesos de autor, panadería gourmet, además de un abanico de propuestas de gastronomía local, arte y música en vivo.