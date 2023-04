Dejan a perrito en veterinaria de Morelia; no pasan por él ni contestan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por medio de una denuncia ciudadana se dio a conocer que unas personas dejaron a un perrito en una veterinaria de Morelia y no pasan por él ni contestan llamadas.

Sanción Social compartió el caso de que se dio en un establecimiento en la colonia Primo Tapia de esta ciudad

De acuerdo a lo expuesto, una pareja llevó a su mascota para un servicio, pero ya no pasaron por ella.

Asimismo, se dijo que al parecer dieron un número que no existía, ya que no contestan llamadas.

Éste es el mensaje íntegro que hicieron llegar a la referida página para dar con los dueños:

“Hola buenos días revolucionarios fíjate que tengo una veterinaria en la colonia Primo Tapia en Morelia para ser exactos el día sábado una pareja con Niños nos dejaron una mascota para su revisión y hasta el día de hoy no se han presentado al lugar por el perrito nos dejaron un número falso ya estuvimos marcando y ahí no conocen al sujeto que dejo su nombre, la verdad se me hace algo muy irresponsable que gentes así existan y abandonen a sus mascotas te dejo sus fotografías para que los reconozcan”, (sic).

RYE