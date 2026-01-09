Definirán por terna al titular de la SSPC de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia será designado a través de una terna, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

Durante una entrevista colectiva, el funcionario explicó que, tras el cambio de Comisión a Secretaría de Seguridad Municipal, se prevé que en sesión de Cabildo el alcalde Alfonso Martínez Alcázar presente la terna correspondiente para su análisis y así se proceda a la aprobación.

Cuestionado sobre los perfiles que podrían integrar dicha terna, el secretario evitó dar detalles, al señalar que será el presidente municipal quien realice las propuestas. No obstante, precisó que, por paridad de género, la terna deberá incluir al menos a una mujer.

Cabe resaltar que actualmente el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Municipal es Pablo Alarcón Olmedo, quien en el modelo anterior se desempeñó como comisionado de Seguridad y, previamente, como comisario de la Policía Morelia.

Respecto al cambio a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, en entrevistas previas el ahora encargado de despacho indicó que esta modificación respondió a distintos factores, como la homologación con el modelo federal y la integración de la Policía Morelia en un solo organigrama.

BCT