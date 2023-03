Defensa de Diego Urik aún no presenta recurso de apelación tras sentencia de 50 años

Para la madre de "Jessi" la sentencia de 50 años en contra del feminicida de su hija deberá marcar precedente en Michoacán para acceder a las penas máximas por delitos de este tipo.

"No tendría que haber una sentencia más y otra menos, esa tendría que ser el castigo. Yo espero que de verdad sea un precedente y que por lo tanto sigamos con esas sentencias y si no por lo menos a las familias les dejo el precedente de que no haya parar", culminó.

rmr