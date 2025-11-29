Decoración decembrina de Morelia incluirá más de 10 mil nochebuenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inversión destinada para la adquisición de nochebuenas y cempasúchil de este año fue de aproximadamente 700 mil pesos, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
En entrevista colectiva, el secretario indicó que en estos días se culminará la decoración decembrina, la cual incluye más de 10 mil nochebuenas que serán distribuidas en distintas plazas y espacios públicos de la capital michoacana.
“Ya empezamos en Plaza de Armas, también en Las Rosas, Villalongín, la fuente de Las Tarascas, el Boulevard García de León, en las inmediaciones de la Biblioteca Pública, y en el Bosque se colocarán después de que terminen los festejos guadalupanos”, puntualizó.
En este tenor, se le cuestionó respecto al vivero de procedencia de las nochebuenas, así como la inversión total para adquirir estas plantas.
Sobre estos aspectos, señaló que se adquieren de un vivero ubicado al oriente del estado, y la inversión se suma a la compra de las plantas de cempasúchil utilizadas en la temporada de Día de Muertos. En conjunto, detalló que el monto asciende a cerca de 700 mil pesos.
En concatenación, Vázquez Vargas pidió a la población preservar estos espacios, particularmente para mantener la decoración decembrina, pues estiman que las nochebuenas puedan permanecer en estos sitios por lo menos hasta el 15 de enero.
Para culminar, el secretario externó que este es un arduo trabajo realizado por los trabajadores de distintas áreas de la dependencia que preside, quienes además de realizar labores de paisajismo, se encargan del mantenimiento y limpieza.
BCT