Decoración decembrina de Morelia incluirá más de 10 mil nochebuenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inversión destinada para la adquisición de nochebuenas y cempasúchil de este año fue de aproximadamente 700 mil pesos, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el secretario indicó que en estos días se culminará la decoración decembrina, la cual incluye más de 10 mil nochebuenas que serán distribuidas en distintas plazas y espacios públicos de la capital michoacana.

“Ya empezamos en Plaza de Armas, también en Las Rosas, Villalongín, la fuente de Las Tarascas, el Boulevard García de León, en las inmediaciones de la Biblioteca Pública, y en el Bosque se colocarán después de que terminen los festejos guadalupanos”, puntualizó.