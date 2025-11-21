Decomisos de pirotecnia en Morelia se reforzarán: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En tianguis, mercados y la vía pública de Morelia se reforzarán los operativos de decomiso de pirotecnia, aseveró el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

La declaración se dio tras la explosión registrada el día de ayer en un polvorín ubicado en la zona del cerro del Quinceo. Ante este hecho, el edil recalcó que este tipo de incidentes valida la actuación de la autoridad al realizar decomisos.

“En el clandestinaje, en una orilla de la ciudad, estaban haciendo los cohetones y explosivos que también se usan para las fiestas decembrinas, y pues ahí están los riesgos (…)”, señaló.

En este contexto, Martínez Alcázar precisó que, incluso días antes del incidente, las corporaciones de seguridad ya habían iniciado operativos de decomiso, al detectar que mucha de la pirotecnia que se vende en tianguis, mercados y la vía pública es “hechiza”, y no cumple con los controles de calidad ni seguridad correspondientes.