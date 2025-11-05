Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia; van casi 3 mil aseguradas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Producto de la sinergia interinstitucional establecida entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron decomisadas 50 máquinas tragamonedas en Morelia.

Con la cumplimentación de cinco inspecciones a distintos inmuebles de la ciudad, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil llevaron a cabo los mencionados aseguramientos, los cuales forman parte de las acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.