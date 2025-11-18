Decofem exige ayuda, asistencia y protección a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo de Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) exige a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) atención, asistencia y protección a las víctimas indirectas.
Esta mañana un grupo de mujeres del colectivo arribaron a las oficinas de la CEEAV en Morelia con el propósito de encontrar al comisionado Víctor Manuel Serrato Lozano para entablar diálogo con él, y no dejarlo entrar hasta tener una respuesta.
Decofem colocó distintos carteles, lonas y mensajes afuera de la Comisión con los rostros de las víctimas de desaparición, así como de feminicidios y las fichas de búsqueda de algunos y algunas de ellas.
"Exigimos el cumplir los acuerdos con las víctimas", "No más falsas promesas", refirieron en los mensajes las manifestantes.
Aunque anunciaron que a las 11:00 de la mañana harían la lectura de un posicionamiento, hasta el momento continúan en diálogo con el comisionado al interior de las oficinas de la CEEAV, aunque se desconoce si hay acuerdos o continúan en la exigencia.
BCT