De zoológico a reserva: el "Benito Juárez" de Morelia se modernizará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El zoológico "Benito Juárez" de Morelia cambiará oficialmente de nombre en el año 2026, como parte de una transición hacia un nuevo modelo de conservación animal alineado con estándares internacionales, según dio a conocer su director, Julio César Medina Ávila.
En entrevista con medios de comunicación, Medina Ávila explicó que el cambio responde a reformas internacionales y posibles modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre en México. Aunque aún no hay un nuevo nombre definido, se contemplan alternativas como "Centro de Conservación y Preservación de Vida Silvestre Benito Juárez".
“Ya es un mandato internacional. El zoológico de San Diego, por ejemplo, ya no se llamará así, será la Reserva Biológica de San Diego. Tenemos que trascender hacia un concepto diferente”, expresó el director.
Como parte de esta transición hacia el bienestar animal, el recinto moreliano tiene previsto reconstruir al menos cinco o seis albergues durante el próximo año. Además, se contempla la creación de dos nuevos atractivos acuáticos con experiencias sensoriales e interactivas.
Uno de estos espacios estará ubicado debajo de la Glorieta de los Jarrones, donde actualmente se encuentra una fuente. El proyecto incluirá la posibilidad de interactuar con diversas especies de peces, como parte de un enfoque educativo y de contacto controlado con la fauna.
“Este es el proyecto principal que sigue y seguirá en el zoológico: una transición real por el bienestar animal”, concluyó.
rmr