De zoológico a reserva: el "Benito Juárez" de Morelia se modernizará en 2026

Como parte de esta transición hacia el bienestar animal, el recinto moreliano tiene previsto reconstruir al menos cinco o seis albergues durante el próximo año. Además, se contempla la creación de dos nuevos atractivos acuáticos con experiencias sensoriales e interactivas.

Uno de estos espacios estará ubicado debajo de la Glorieta de los Jarrones, donde actualmente se encuentra una fuente. El proyecto incluirá la posibilidad de interactuar con diversas especies de peces, como parte de un enfoque educativo y de contacto controlado con la fauna.

“Este es el proyecto principal que sigue y seguirá en el zoológico: una transición real por el bienestar animal”, concluyó.

