De urgencia: policías escoltan a bebé de 26 días hasta el Hospital Infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un recorrido de prevención y vigilancia en la zona poniente de la ciudad, oficiales de Policía Morelia brindaron apoyo a una familia que trasladaba de urgencia a un recién nacido en estado de salud delicado.

El hecho se registró en la intersección de la avenida Francisco I. Madero Poniente y la avenida San Juanito Itzicuaro, en la colonia Niño Artillero, cuando un ciudadano solicitó apoyo para abanderar su vehículo, en el que trasladaba a un bebé de 26 días de nacido que presentaba dificultades respiratorias.

De manera inmediata, personal de Policía Morelia activó un dispositivo de abanderamiento y brindó atención prehospitalaria durante el trayecto, logrando estabilizar al menor al registrar signos vitales positivos. Posteriormente, la familia fue acompañada hasta el Hospital Infantil, donde el bebé recibió atención médica especializada, quedando bajo resguardo del personal de salud en condición más estable.

Con estas acciones, Policía Morelia reafirma su compromiso con la ciudadanía al responder de manera oportuna ante emergencias que ponen en riesgo la vida, trabajando siempre con profesionalismo y vocación de servicio.

RYE-