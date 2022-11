De una excomunión familiar surge "Silencios rotos", de la autora Rosa Hernández

Tuve que recorrer todos los archivos históricos, me encontré con numerosas irregularidades, accesos a documentos que me fueron negados, libros notariales mutilados y actas extraviadas, me hicieron preguntarme el motivo de tan persistente bloqueo de información [...] Fue una total sorpresa el escuchar que detrás de tal misterio se escondía una excomunión", resaltó la autora de origen oaxaqueño.