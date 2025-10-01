De tres a cinco reportes por fugas de gas, atendidos a la semana en Morelia: PC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia recibe de tres a cinco reportes ciudadanos por fugas de gas a la semana, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

En entrevista, Lara Medina recalcó que en este tipo de situaciones es Policía Morelia la corporación que funge como primer respondiente, y subrayó que gracias a la comunicación y coordinación entre instancias se han atendido oportunamente los reportes.

"Nos piden el apoyo para primero detectar la fuga, en su caso se detiene el tanque, se recolecta y es entregado a las gaseras; no ha habido incidentes mayores […]", precisó.