De tres a cinco reportes por fugas de gas, atendidos a la semana en Morelia: PC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia recibe de tres a cinco reportes ciudadanos por fugas de gas a la semana, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.
En entrevista, Lara Medina recalcó que en este tipo de situaciones es Policía Morelia la corporación que funge como primer respondiente, y subrayó que gracias a la comunicación y coordinación entre instancias se han atendido oportunamente los reportes.
"Nos piden el apoyo para primero detectar la fuga, en su caso se detiene el tanque, se recolecta y es entregado a las gaseras; no ha habido incidentes mayores […]", precisó.
El coordinador destacó que las fugas de gas son uno de los reportes más recurrentes durante todo el año, principalmente en viviendas, donde se presentan de cuatro a cinco casos semanales relacionados con el mal estado de tanques, válvulas o líneas de conducción.
Para finalizar, reiteró la importancia de la prevención para evitar accidentes, al mantener en óptimas condiciones los tanques y las conexiones de gas.
Pues comentó que, además de que las compañías gaseras se deben hacer cargo por distintos aspectos, es necesario acatar parámetros en los que los tanques no cuenten con oxidación, manipulación indebida o falta de mantenimiento en las válvulas.
