De The Last of Us a Adolescencia: regresa Ciencia en Serie en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la tercera edición de Ciencia en Serie, un ciclo que invita a la comunidad nicolaita y al público en general a reflexionar sobre la ciencia a través de producciones cinematográficas y televisivas.
La iniciativa es organizada por la Coordinación de la Investigación Científica y el Departamento de Comunicación de la Ciencia, y contará con especialistas que analizarán temas actuales inspirados en distintos títulos de cine y televisión.
El programa de actividades se desarrollará en distintos auditorios de la universidad, siempre a las 11:00 horas:
2 de octubre – “The Last of Us” (Facultad de Ingeniería Química)
9 de octubre – “Cassandra” (Facultad de Ingeniería Química)
16 de octubre – “Nose Dive” (Facultad de Ingeniería Química)
23 de octubre – “Adolescencia” (Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo)
30 de octubre – “Apple Cider Vinegar” (Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio)
3 de noviembre – “The Last of Us” (Facultad de Biología)
13 de noviembre – “Pain Killer” (Facultad de Enfermería y Salud Pública)
La UMSNH invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar en estas sesiones gratuitas, que buscan acercar la ciencia a través de narrativas culturales y de entretenimiento.
