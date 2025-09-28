De The Last of Us a Adolescencia: regresa Ciencia en Serie en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la tercera edición de Ciencia en Serie, un ciclo que invita a la comunidad nicolaita y al público en general a reflexionar sobre la ciencia a través de producciones cinematográficas y televisivas.

La iniciativa es organizada por la Coordinación de la Investigación Científica y el Departamento de Comunicación de la Ciencia, y contará con especialistas que analizarán temas actuales inspirados en distintos títulos de cine y televisión.