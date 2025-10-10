¿De qué trata “El agente secreto”, la película inaugural del FICM 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) inauguró su edición 2025 con la proyección de El agente secreto (O Agente Secreto), del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, una historia ambientada en los años de la dictadura militar en Brasil.

La película, protagonizada por Wagner Moura, sigue a Marcelo, un profesor universitario que regresa a Recife tras años de ausencia, intentando rehacer su vida y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, su pasado político y las tensiones del régimen lo colocan nuevamente en el centro de un ambiente de vigilancia, censura y represión.

El agente secreto combina el suspenso político con una reflexión sobre la memoria, la resistencia y el poder, temas recurrentes en la filmografía de Mendonça Filho, autor de cintas como Aquarius y Bacurau, películas que lo posicionaron como un autor con una mirada crítica sobre las desigualdades sociales, la memoria y los contrastes urbanos de su país.

Reconocida en el Festival de Cannes 2025, la película obtuvo los premios a Mejor Director y Mejor Actor, además del Premio FIPRESCI de la crítica internacional. La cinta fue elegida para abrir el FICM por su mirada política y estética, y por su relevancia en el panorama del cine contemporáneo.

El estreno de El agente secreto como película inaugural refuerza la vocación del FICM por exhibir cine de autor con perspectiva internacional y compromiso social. Con esta proyección, el festival da inicio a una semana de actividades que reúnen a realizadores, actores y público en torno al cine contemporáneo.

Previo a la proyección, se dijo que el estreno en México se llevará a cabo el 26 de febrero del siguiente año a través de la plataforma de películas Mubi.

