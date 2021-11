De nueva cuenta, quedan colonias de Morelia sin presupuesto para obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Maximiliano Castelán, habitante de la colonia Mariel de la ciudad de Morelia, dio a conocer que durante muchos años las condiciones de miles de colonias no ha cambiado, y que a pesar de los distintos gobiernos que han pasado por el poder, ninguno ha volteado la vista a los más humildes: “cada periodo de gobierno es lo mismo, nos piden el voto y luego no nos resuelven nada, hoy otra vez, el gobierno del presidente López Obrador no pensó en los más pobres”.

Al respecto Rodolfo Lemus, líder del Movimiento Antorchista en la región, indicó que es la misma situación la que atraviesas muchas colonias en Morelia, pero los habitantes de la colonia Mariel, dijo, han dado a conocer en múltiples ocasiones sus demandas más apremiantes entre las que se encuentran la pavimentación del acceso principal, así como el colector de aguas negras que atraviesa toda la colonia.