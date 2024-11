De New York a Morelia llega cuarteto coral al Festival de Música de Morelia

Su innovadora programación abarca desde el canto gregoriano hasta encargos contemporáneos, y su interés por obras conocidas y poco comunes de los siglos XII-XVII ha contribuido a acercar la música antigua al público moderno.

El ensamble coral fue fundada en 2006, y muchos de sus lanzamientos han encabezado las listas de “lo mejor” de The NewYorker, Gramophone y The New York Times. La BBC Music Magazine aclamó el álbum “And the sun darkened” de 2021.

SHA