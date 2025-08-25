De manera preliminar, reportan auto varado y encharcamientos tras tormenta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se registró una lluvia de intensidad fuerte a muy fuerte en Morelia, acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo. Entre las incidencias se reportaron encharcamientos y un vehículo varado en la colonia Prados Verdes, informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

De acuerdo con el reporte preliminar de precipitación pluvial, dicha Coordinación activó los protocolos de verificación ante lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad en la zona norte de la ciudad, acompañadas de tormenta eléctrica y granizo. En la zona sur, la lluvia fue de intensidad moderada, también con actividad eléctrica.

En dicho informe preliminar, se precisa que como parte de la atención, el personal operativo realizó recorridos de inspección en distintos puntos de la ciudad. Además, se señala que se atendieron distintos encharcamientos, algunos en la avenida Camelinas y en la zona conocida como la Poza Rica.