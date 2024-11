De la sombra a la luz: La historia de María, una sobreviviente de la violencia de género

María comenzó a buscar ayuda cuando se dio cuenta que la violencia no era solo física, sino también emocional. "Mi pareja me hacía sentir que no era lo suficientemente buena, que no era lo suficientemente hermosa", recuerda. "Pero yo sabía que eso no era cierto. Yo sabía que era una persona valiosa".

Con la ayuda del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Immujeris) que apoya a víctimas de violencia, María comenzó a recibir terapia y apoyo emocional. "Fue un proceso difícil, pero también fue liberador", dice. "Me di cuenta de que no estaba sola, de que había otras mujeres que habían pasado por lo mismo".

Hoy en día, María es una mujer que ha superado la violencia y ha encontrado la felicidad. "Yo soy una persona fuerte y determinada, una persona que ha vivido la violencia, pero que no ha permitido que la violencia la defina".

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María quiere compartir su historia con otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. "No estás sola, hay ayuda disponible. Hay personas que te creen y que te apoyan. No te rindas. Lucha por tu libertad".

Datos relevantes:

1 de cada 5 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica por parte de su pareja.

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Cabe destacar que el Immujeris brinda atención psicológica a las víctimas de violencia, asesoría legal, ferias y otros servicios de salud así como talleres y cursos y se encuentra en Antonio Alzate #805, Centro Histórico.

