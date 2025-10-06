De elegir autogobierno, San Miguel del Monte se haría cargo de todos los servicios públicos: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las comunidades que permanecen dentro de los ayuntamientos reciben más recursos que aquellas que optan por regirse como autogobiernos, afirmó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el edil se refirió a la próxima consulta que se llevará a cabo en San Miguel del Monte, donde la comunidad decidirá si desea regirse como autogobierno. Al respecto, señaló que lo importante es que la decisión final sea tomada libremente por los propios habitantes.

En este tenor, Martínez Alcázar subrayó que, en caso de que en la consulta programada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para el domingo 12 de octubre se decida por el autogobierno, el ayuntamiento dejaría de proporcionar diversos servicios públicos.