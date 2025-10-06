Morelia

De elegir autogobierno, San Miguel del Monte se haría cargo de todos los servicios públicos: alcalde

AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las comunidades que permanecen dentro de los ayuntamientos reciben más recursos que aquellas que optan por regirse como autogobiernos, afirmó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el edil se refirió a la próxima consulta que se llevará a cabo en San Miguel del Monte, donde la comunidad decidirá si desea regirse como autogobierno. Al respecto, señaló que lo importante es que la decisión final sea tomada libremente por los propios habitantes.

En este tenor, Martínez Alcázar subrayó que, en caso de que en la consulta programada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para el domingo 12 de octubre se decida por el autogobierno, el ayuntamiento dejaría de proporcionar diversos servicios públicos.

“Nosotros lo que siempre hemos dicho es que es más recurso el que se les otorga que el que les corresponde siendo autogobierno. Hay que recordar que un autogobierno no nada más es para la obra, es para todos los servicios, y la comunidad tendría que organizarse para la recolección de la basura, el alumbrado público y la seguridad”
Adicionalmente, el alcalde comentó que la decisión será tomada por la comunidad, aunque ha escuchado a algunos habitantes que no desean regirse por usos y costumbres.

Aunado a esto, celebró que el IEM determinara realizar la consulta en distintas sedes y con voto secreto, pues —dijo— esto evitaría represalias hacia los habitantes, ya que aseveró que incluso había situaciones de amenazas en contra de los participantes, en caso de que se hiciera a mano alzada.

Para finalizar, Martínez Alcázar aseguró que existen las condiciones de seguridad necesarias para que este ejercicio se lleve a cabo con tranquilidad, y compartió que la Policía Morelia brindará el resguardo correspondiente en la zona al momento de efectuarse este ejercicio.

San Miguel del Monte
autogobierno
