De ates a chongos: los dulces michoacanos que no pueden faltar en Navidad

A pocos kilómetros de la capital, Jeráhuaro y Ucareo, tenencias de Zinapécuaro, aprovechan su vocación frutícola para elaborar mermeladas, conservas, cremas y licores artesanales. La visita se complementa con atractivos turísticos cercanos como Los Azufres, Laguna Larga y el Santuario de la Mariposa Monarca en Sierra Chincua.

En Pátzcuaro, Pueblo Mágico por excelencia, los visitantes pueden disfrutar de la tradicional nieve de pasta y de membrillo, así como buñuelos, empanadillas, dulces cristalizados y crema con leche, mientras recorren la plaza Vasco de Quiroga, el nuevo mercado, el Estribo Grande o el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.