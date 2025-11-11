De Acatlán a Morelia: Kalpan, la poesía en náhuatl que florece en papel

Miyawatl es una de las voces jóvenes que han apostado por escribir y publicar en lengua indígena. En Kalpan, su poesía entreteje lo íntimo con lo ancestral, la raíz con la resistencia, en un acto de memoria, creación y defensa lingüística.

La edición está respaldada por Originaria, proyecto que impulsa a mujeres poetas en lenguas originarias de México, y por Somos Viento, colectivo enfocado en difusión cultural.

La presentación del libro Kalpan se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en la librería El Traspatio, ubicada en Bartolomé de las Casas #533, en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán. La entrada será libre y el evento incluirá una firma de libros por parte de la autora, así como un momento de convivencia con pastel para los asistentes.

BCT