De Acatlán a Morelia: Kalpan, la poesía en náhuatl que florece en papel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escritora y artista Ateri Miyawatl presentará en Morelia su antología poética bilingüe Kalpan, en una velada literaria que combinará poesía, lenguas originarias y comunidad. El evento se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en la librería El Traspatio, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.
La actividad incluirá firma de libros y pastel para las y los asistentes, con entrada libre, en un espacio que busca fomentar el diálogo literario en torno a la palabra escrita en náhuatl y español.
Miyawatl es una de las voces jóvenes que han apostado por escribir y publicar en lengua indígena. En Kalpan, su poesía entreteje lo íntimo con lo ancestral, la raíz con la resistencia, en un acto de memoria, creación y defensa lingüística.
La edición está respaldada por Originaria, proyecto que impulsa a mujeres poetas en lenguas originarias de México, y por Somos Viento, colectivo enfocado en difusión cultural.
