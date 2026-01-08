De 9° al amanecer a 25° C al mediodía, este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, la ciudad de Morelia experimentará un clima variable, con presencia de niebla durante las primeras horas del día y cielo mayormente despejado por la tarde, según el sitio especializado Meteored.mx.

Desde las 7:00 horas se prevén temperaturas mínimas de 9°C acompañadas de niebla, condición que se mantendrá hasta las 9:00 horas. Posteriormente, se espera que el cielo se despeje gradualmente, alcanzando una temperatura máxima de 25°C alrededor de las 14:00 horas.

Durante el transcurso del día, el viento se mantendrá con rachas entre 12 y 45 km/h, soplando en diferentes direcciones, aunque predominando desde el sur y suroeste.

La radiación solar será moderada, alcanzando un índice de fotoprotección de nivel 6 (alto) hacia las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra y gafas si se realizan actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado con una temperatura de 13°C hacia las 23:00 horas.

rmr