¡Datsun Fest regresa a Morelia! Autos clásicos invadirán el Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los motores clásicos volverán a rugir en el corazón de la capital michoacana con la edición 2025 del Datsun Fest Michoacán, un evento que reunirá a fanáticos del legendario automóvil japonés este domingo 7 de diciembre, en el Centro Histórico de Morelia.

Desde temprana hora, decenas de unidades comenzarán a concentrarse para participar en esta muestra automotriz, organizada por el Club Datsun Michoacán, que se ha convertido en una tradición para los amantes de los vehículos vintage.