¡Datsun Fest regresa a Morelia! Autos clásicos invadirán el Centro Histórico

El Centro Histórico se llenará de nostalgia y elegancia con más de 100 vehículos Datsun en exposición
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los motores clásicos volverán a rugir en el corazón de la capital michoacana con la edición 2025 del Datsun Fest Michoacán, un evento que reunirá a fanáticos del legendario automóvil japonés este domingo 7 de diciembre, en el Centro Histórico de Morelia.

Desde temprana hora, decenas de unidades comenzarán a concentrarse para participar en esta muestra automotriz, organizada por el Club Datsun Michoacán, que se ha convertido en una tradición para los amantes de los vehículos vintage.

🚘 Elegancia clásica sobre ruedas

A partir de las 7:30 horas, iniciará la recepción de autos tipo “destape” para la exposición, y desde las 9:00 horas comenzará el acomodo general de vehículos sobre la calle Abasolo esquina con avenida Madero, donde se mantendrán en exhibición hasta las 15:00 horas.

Como incentivo, los primeros 100 participantes en llegar recibirán un kit de regalo, y se invita a cada asistente a aportar una cobija nueva como donativo, como parte de una acción solidaria en esta temporada invernal.

