Darío Yazbek recibe el Premio Cuervo Tradicional en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue en el Teatro Rubén Romero que se entregó esta tarde el Premio Cuervo Tradicional en el marco del 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El galardón recayó en Darío Yazbek Bernal, quien recibió un incentivo de 120 mil pesos de parte de Natalia García, representante de José Cuervo Tradicional.

Durante su intervención, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, explicó que este reconocimiento está pensado para una “carrera en ascenso y que se va consolidando”, y que estos apoyos ayudan a que los proyectos futuros puedan realizarse. Cárdenas señaló también que Yazbek es “de la casa”, recordando que desde niño ha estado vinculado al festival.