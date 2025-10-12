Darío Yazbek recibe el Premio Cuervo Tradicional en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue en el Teatro Rubén Romero que se entregó esta tarde el Premio Cuervo Tradicional en el marco del 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El galardón recayó en Darío Yazbek Bernal, quien recibió un incentivo de 120 mil pesos de parte de Natalia García, representante de José Cuervo Tradicional.
Durante su intervención, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, explicó que este reconocimiento está pensado para una “carrera en ascenso y que se va consolidando”, y que estos apoyos ayudan a que los proyectos futuros puedan realizarse. Cárdenas señaló también que Yazbek es “de la casa”, recordando que desde niño ha estado vinculado al festival.
En su turno, Yazbek reconoció ese vínculo: dijo que fue gracias al FICM que decidió dedicarse al cine, motivado por la constancia del festival en su carrera.
Es de mencionar que el Premio Cuervo Tradicional es una distinción que se otorga en el FICM para reconocer trayectorias mexicanas con proyección, en crecimiento o consolidación. Su dotación económica es de 120 mil pesos, como incentivo para apoyar la realización de futuros proyectos.
Este premio es parte de una tradición del festival; en la edición anterior (FICM 2024), Lila Avilés, escritora y directora de Tótem, fue la galardonada con este reconocimiento por su trayectoria.
Otros laureados en ediciones pasadas incluyen a Rodrigo Prieto, quien recibió el Premio Cuervo en el FICM 2023, y en la edición 20 del festival, Eugenio Caballero fue homenajeado con este galardón. Con esta entrega, Darío Yazbek se suma a una lista de reconocidos mexicanos del cine que han sido distinguidos por su aporte emergente o consolidado en la industria.