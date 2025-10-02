Darán batalla taxis a plataformas; alista Sedum aplicación para usuarios

Señaló que se busca que, a través de la aplicación, los usuarios puedan solicitar una unidad de taxi para trasladarse a su destino. Sin embargo, reconoció que por el momento no tendrá los montos a pagar y serán los operadores quienes cobren al momento de concluir el servicio conforme a lo establecido ante el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) que tiene una tarifa establecida en kilómetros.

Comentó que la aplicación ya se tiene y se prevé lanzar en próximas fechas, solo está pendiente de que Gobierno Digital informe la compatibilidad con otros sistemas y se tenga el visto bueno; la aplicación en una primera etapa será para Morelia y se prevé ampliar al interior del estado dependiendo de la solicitud que haya de los municipios.

En ese tenor, dijo, los municipios que participen se le capacitará y certificará a las y los operadores con el programa Taxi Seguro, además de darles los hologramas correspondientes y el alta en la aplicación.

RYE