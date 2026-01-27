Morelia

Danzarte Incluye: taller gratuito para personas con discapacidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en el taller permanente de danza inclusiva “Danzarte Incluye”, un espacio abierto a personas jóvenes y adultas con discapacidad que busca promover el bienestar integral mediante el arte.

El taller será impartido por el maestro Javier Gutiérrez Nájera y combinará disciplinas como baile de salón, paradanza, baile social, psicoballet, danza terapia, musicoterapia, rítmica y expresión corporal.

La actividad está dirigida a personas a partir de los 15 años, sin restricción de tipo de discapacidad, y se puede asistir con acompañante, tutor o tutora. No se requiere inscripción previa.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los sábados de 16:00 a 18:00 horas, en el salón Refectorio de la Casa de la Cultura de Morelia, ubicada en Morelos Norte No. 485, Centro Histórico.

Duración del taller:

  • Inicio: 31 de enero de 2026

  • Finaliza: 29 de noviembre de 2026

  • Acceso libre

El objetivo del proyecto es fomentar la participación cultural incluyente y generar espacios seguros que favorezcan el bienestar físico, emocional y social de las personas con discapacidad.

