Danzarte Incluye: taller gratuito para personas con discapacidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en el taller permanente de danza inclusiva “Danzarte Incluye”, un espacio abierto a personas jóvenes y adultas con discapacidad que busca promover el bienestar integral mediante el arte.

El taller será impartido por el maestro Javier Gutiérrez Nájera y combinará disciplinas como baile de salón, paradanza, baile social, psicoballet, danza terapia, musicoterapia, rítmica y expresión corporal.

La actividad está dirigida a personas a partir de los 15 años, sin restricción de tipo de discapacidad, y se puede asistir con acompañante, tutor o tutora. No se requiere inscripción previa.