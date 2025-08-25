Danza, cultura y tradición: Toritos de Petate invadirán la Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición popular volverá a llenar de color y alegría la capital michoacana con la realización del 7º Festival del Torito de Petate, programado para el próximo 20 de septiembre en la Casa de la Cultura de Morelia.

El evento, organizado por los colectivos de toritos tradicionales, reunirá a familias, músicos y danzantes que mantienen viva esta expresión cultural característica de los barrios michoacanos.

Además, en esta edición se celebrará el 30 aniversario de “El Consentido de la Chole”, uno de los toritos más representativos de la ciudad. El festejo comenzará a partir de las 16:00 horas, con actividades artísticas y culturales abiertas al público.