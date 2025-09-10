Daniel Habif se presentará en Morelia con su espectáculo “Ascender World Tour 2025”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un espectáculo "transformacional para toda la familia que en verdad sacude", Daniel Habif llegará el próximo 01 de octubre con su espectáculo Ascender World Tour 2025; el Teatro Morelos será el escenario para que los asistentes se adentren a sus profundidades y tengan las herramientas para encontrar paz, gozo y plenitud.
En entrevista para MiMorelia.com, el conferencista y escritor refirió que su espectáculo no se trata de un evento más, sino de una experiencia que sacude los sentidos y cambiará los cimientos de quienes asistan, toda vez que se busca una revolución emocional en un momento, y el encontrarse a sí mismo, aceptarse y seguir creciendo en un mundo que difícilmente acepta moldes fuera de sí.
"Ascender es un espectáculo transformacional para toda la familia que en verdad te sacude, te sella por muchos años, ya que es una visita salvaje a ciertas profundidades del ser humano que no solemos visitar en nuestro día a día", puntualizó.
Sin importar la edad, la religión y el oficio, comentó, el espectáculo permitirá estar en un lugar neutro que permita hablar y edificarse sobre el dolor, la traición, los hábitos, la autoestima, el amor, la pareja, la desilusión, el enojo, la venganza, el perdón, los sueños, la determinación, la angustia, la soledad, el vacío y diversos temas medulares más que difícilmente se tocan, pero que se dan las herramientas para abordarlos y desmantelarlos.
Con más de diez millones de seguidores en Facebook, y a punto de alcanzar la misma cifra en Instagram, dijo que esta gira ha llegado a más de 60 mil personas y se pretenden visitar 70 ciudades de todo Iberoamérica, donde destacó Buenos Aires, Uruguay hasta Madrid, y en México serán 14 ciudades como Monterrey, Puerto Vallarta, Toluca, Cancún, Oaxaca y Mazatlán, este último para cierre en el 2025 y con posibilidades de reanudar la gira en el 2026.
Su influencia como conferencista y escritor ha llegado a que tenga más de 700 mil entradas y presentaciones en más de 170 ciudades de 30 países diferentes; entre sus presentaciones se encuentran llenos totales en las arenas más prestigiosas como el Auditorio Nacional y el Radio City Music Hall de Nueva York.
El próximo 01 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Morelos, se llevará a cabo el espectáculo de Daniel Habif. Los boletos están disponibles a través de www.blueticketlatino.com.
A continuación, los costos de los boletos:
Diamante / Diamante Web – $2,092.00
$1,800.00 + Cargo por servicio $220.00 + Comisión $72.00
Oro / Oro Web – $1,512.00
$1,300.00 + Cargo por servicio $160.00 + Comisión $52.00
Plata / Plata Web – $932.00
$800.00 + Cargo por servicio $100.00 + Comisión $32.00