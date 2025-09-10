Daniel Habif se presentará en Morelia con su espectáculo “Ascender World Tour 2025”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un espectáculo "transformacional para toda la familia que en verdad sacude", Daniel Habif llegará el próximo 01 de octubre con su espectáculo Ascender World Tour 2025; el Teatro Morelos será el escenario para que los asistentes se adentren a sus profundidades y tengan las herramientas para encontrar paz, gozo y plenitud.

En entrevista para MiMorelia.com, el conferencista y escritor refirió que su espectáculo no se trata de un evento más, sino de una experiencia que sacude los sentidos y cambiará los cimientos de quienes asistan, toda vez que se busca una revolución emocional en un momento, y el encontrarse a sí mismo, aceptarse y seguir creciendo en un mundo que difícilmente acepta moldes fuera de sí.

"Ascender es un espectáculo transformacional para toda la familia que en verdad te sacude, te sella por muchos años, ya que es una visita salvaje a ciertas profundidades del ser humano que no solemos visitar en nuestro día a día", puntualizó.