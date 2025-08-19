Dan más de 50 años de prisión a hombre que secuestró a médico, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 50 años y 6 meses de prisión en contra de Jonathan “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un médico en el año 2023, en Morelia.

Durante el Juicio Oral, la fiscalía demostró que el 1 de febrero del año en mención, la víctima se encontraba en su consultorio cuando fue sorprendido por tres personas armadas, entre ellas el ahora sentenciado, quienes lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un lugar desconocido, donde lo mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, establecieron comunicación con la esposa de la víctima, a quien exigieron 600 mil pesos a cambio de su liberación. Tras una negociación, se acordó la entrega de 55 mil pesos y una camioneta Hyundai modelo 2022, propiedad del médico, como pago de rescate. Luego de ello, la víctima fue liberada.

El 4 de febrero del mismo año, como resultado de actos de investigación, personal de la Unidad de Especializada de Combate al Secuestro (UECS) logró la detención de Jonathan “N”, quien se encontraba en posesión del vehículo entregado como parte del rescate, por lo que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional.

Una vez desahogadas las pruebas por parte del Ministerio Público, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Jonathan “N”, y emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 50 años y 6 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

