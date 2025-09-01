Dan inicio a las fiestas patrias con izamiento de la bandera nacional

El evento cívico-militar se realizó alrededor de las 9:00 de la mañana y fue encabezado por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en compañía de autoridades militares, funcionarios municipales y estatales, así como integrantes de la comunidad estudiantil de distintos centros escolares.

Posterior al izamiento del lábaro patrio, se rindieron honores bajo las órdenes de la banda de guerra del 12° Batallón de Infantería.

Cabe destacar que, con esta ceremonia, se da el arranque oficial a una serie de actividades públicas programadas para este mes, que incluyen actos cívicos, verbenas populares, así como eventos culturales y artísticos.

La cartelera completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/01_BANDO_2025.pdf

BCT