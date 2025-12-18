Dan de baja a trabajador municipal por presuntos fraudes en programas sociales, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año, un trabajador de la Secretaría de Bien Común y Política Social fue dado de baja tras verse implicado en presuntos fraudes relacionados con programas sociales de la Secretaría, compartió Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la secretaria fue cuestionada sobre este caso y explicó que, una vez detectada la situación, el caso pasó a la Sindicatura y posteriormente al área jurídica del Ayuntamiento. Actualmente, señaló que el proceso ya fue canalizado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Se llevaban, si no me equivoco, 24 denuncias, pero la verdad es que salieron más casos, no solo de Morelia, también en Ichaqueo, todos de la misma persona. Llevamos un proceso y se le dio de baja”, destacó.