Dan de baja a trabajador municipal por presuntos fraudes en programas sociales, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año, un trabajador de la Secretaría de Bien Común y Política Social fue dado de baja tras verse implicado en presuntos fraudes relacionados con programas sociales de la Secretaría, compartió Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, la secretaria fue cuestionada sobre este caso y explicó que, una vez detectada la situación, el caso pasó a la Sindicatura y posteriormente al área jurídica del Ayuntamiento. Actualmente, señaló que el proceso ya fue canalizado a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Se llevaban, si no me equivoco, 24 denuncias, pero la verdad es que salieron más casos, no solo de Morelia, también en Ichaqueo, todos de la misma persona. Llevamos un proceso y se le dio de baja”, destacó.
En este tenor, la funcionaria subrayó que todos los programas que opera la Secretaría son completamente gratuitos. Por ello, hizo un llamado a la población a reportar a cualquier persona (ya sea ante el Ayuntamiento o incluso ante la Policía Morelia) que solicite algún pago a cambio de acceder a los beneficios, con el objetivo de que las autoridades lleven a cabo los procesos correspondientes.
Asimismo, Vanegas Garduño señaló que, derivado de este antecedente, se decidió realizar una revisión interna e implementar diversos “candados” para prevenir situaciones similares. Entre las medidas adoptadas, mencionó la reducción en el número de gafetes otorgados al personal de reciente ingreso, con el objetivo de que la atención directa a la ciudadanía sea brindada principalmente por trabajadores con mayor antigüedad y, por ende, mayor nivel de confianza.
“Algo que nosotros hemos comentado mucho con los encargados del orden, con jefes de sector y jefes de tenencia, y que es necesario recalcar: es que los programas de la Secretaría de Bien Común y Política Social son totalmente gratuitos, no tienen costo y quien les esté pidiendo dinero está haciendo mal uso de los programas”, concluyó la secretaria.
