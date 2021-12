“Estas condenas son una burla, son una burla, no hay otra forma de decirlo, parece un pinche teatro, porque no hay forma de reparar la vida humana, no hay forma de reparar el daño que cometen”, señaló.

También pidió a las instancias de gobierno y a la ciudadanía a ser empáticos para erradicar esta violencia, ya que la indiferencia es lo que ha generado que las mujeres sean víctimas de la violencia.

rmr