Dan últimos retoques a la 21 Zona Militar para visita de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Ejército Mexicano realizan esta tarde labores de limpieza, mantenimiento y pintura en las instalaciones de la 21/a Zona Militar, en preparación para la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, programada para este viernes 6 de febrero.

Como parte de los preparativos, se ha reforzado la vigilancia en la zona y se ha restringido el acceso a diversas áreas cercanas. El Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), mejor conocido como "El Venus", permanece cerrado al público debido a las labores logísticas y de seguridad.