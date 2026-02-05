Dan últimos retoques a la 21 Zona Militar para visita de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Ejército Mexicano realizan esta tarde labores de limpieza, mantenimiento y pintura en las instalaciones de la 21/a Zona Militar, en preparación para la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, programada para este viernes 6 de febrero.
Como parte de los preparativos, se ha reforzado la vigilancia en la zona y se ha restringido el acceso a diversas áreas cercanas. El Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), mejor conocido como "El Venus", permanece cerrado al público debido a las labores logísticas y de seguridad.
La conferencia matutina presidencial, conocida como "Mañanera del Pueblo", se llevará a cabo a las 7:30 horas del viernes desde las instalaciones militares, de acuerdo con información proporcionada por autoridades federales.
En el perímetro de la zona militar se ha reportado presencia constante de personal castrense, así como de elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyan en tareas de logística y resguardo.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Bienestar en Michoacán informaron que, tras la conferencia, la mandataria encabezará una reunión privada para evaluar el avance del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", y más tarde sostendrá un evento con beneficiarios de programas sociales.
Se prevé que el sábado Sheinbaum continúe su agenda en el municipio de Pátzcuaro, en una actividad a puerta cerrada que podría estar relacionada con las acciones federales de recuperación del lago, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.
