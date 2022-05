“Dame $100”; guardia pedía dinero para dejar pasar a show de Bronco, se quejan

“Que tal, Buenas tardes. Me gustaría que me ayudaran a difundir esto: El día de ayer en el evento de Bronco, "la seguridad" estaba a cargo de la empresa "GLOBALL SECURITY", pero me percaté de que había uno de estos guardias estafando a la gente, ya que pedía dinero a cambio de seguir dejando pasar hacia adelante, en el tiempo que estuve ahí, conté un aproximado de $7,000.00 pesos. Sus palabras era "vamos a arreglarnos, yo quiero que se diviertan, dame $100 por cada uno y los dejo pasar". Cuando se le reclamo de sus malas acciones, su argumento fue que asi era México y que asi se movían las cosas" (sic).

RYE