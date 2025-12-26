¡Dale, dale, dale! Monos del Zoo Morelia celebran Navidad con piñatas y fruta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al ritmo de “¡Dale, dale, dale!” y con muchas ganas de explorar, los primates del Zoológico de Morelia celebraron la Navidad al más puro estilo michoacano: rompiendo piñatas llenas de sorpresas.

Como parte de las actividades de enriquecimiento animal, el personal del Zoológico de Morelia diseñó piñatas navideñas hechas con materiales seguros, en cuyo interior colocaron fruta de temporada y cacahuates, dos de los alimentos favoritos de estos ejemplares.

Las piñatas fueron colocadas dentro de los hábitats de los primates, quienes rápidamente se acercaron, curiosos, a investigar el contenido. Algunos usaron sus manos con destreza, otros brincaron, jalaron o incluso golpearon con fuerza hasta liberar su “botín”.