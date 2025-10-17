Da vida a tu Catrina: llega taller gratuito a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades culturales rumbo al Día de Muertos, la Secretaría de Cultura de Morelia invita al público a participar en el Taller de Pintado de Catrinas y Calaveras de Capula, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre de 2025, de 16:00 a 18:00 horas en el Espacio Las Américas.
El evento, gratuito y abierto a personas de todas las edades, busca fomentar la creatividad y promover una de las expresiones más representativas del arte popular michoacano: las catrinas de barro originarias de la comunidad de Capula, reconocidas a nivel nacional por su belleza y colorido.
“Pon a volar tu creatividad y disfruta de una tarde amena”, señala la invitación difundida en redes sociales oficiales.
El taller incluye el material necesario y no requiere registro previo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar. Esta actividad forma parte de la programación especial de la temporada de Día de Muertos en Morelia.
SHA