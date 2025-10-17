Da vida a tu Catrina: llega taller gratuito a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades culturales rumbo al Día de Muertos, la Secretaría de Cultura de Morelia invita al público a participar en el Taller de Pintado de Catrinas y Calaveras de Capula, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre de 2025, de 16:00 a 18:00 horas en el Espacio Las Américas.

El evento, gratuito y abierto a personas de todas las edades, busca fomentar la creatividad y promover una de las expresiones más representativas del arte popular michoacano: las catrinas de barro originarias de la comunidad de Capula, reconocidas a nivel nacional por su belleza y colorido.

“Pon a volar tu creatividad y disfruta de una tarde amena”, señala la invitación difundida en redes sociales oficiales.