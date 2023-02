Da su versión chava que acusa a estudiante de la UMSNH de golpearla

Por medio de un programa de Facebook la joven recordó que en ocasiones el chico de nombre Leonardo se ausentaba para hacer "unos trabajos", que nunca detalló en qué consistía.

Ana dijo que al preguntarle en repetidas ocasiones la misma cuestión sólo "se burló y dijo 'puro lavado'".

La joven aseveró que Leonardo la agredía física y verbalmente:

Le gritaba "que era una puta, una zorra, una puta mentirosa, una infiel, que no podía esperar nada de mí(...) me decía muchas cosas de ese estilo".

Por otro lado, declaró que un día Leonardo, en estado de ebriedad, le confesó mientras estaban en Ciudad Hidalgo que mató a una persona: "Me vio a los ojos y me dijo yo maté a alguien por diversión".

Añadió que le dijo que "lo mató a golpes, pero no me quiso decir más", por lo que Ana no supo si era hombre o mujer.

La presunta afectada también compartió que su papá se encontró al chico "en los tacos", pero huyó.

Asimismo, compartió que Leonardo tiene amigos en Las Fiscalía, de los que pudo haber echado mano:

"Yo ya sabía que iba detrás de sus amigos de la Fiscalía; se me hace un poco tonto, no sé como decirlo, y más que esté como si nada comiendo tacos (...) Por más que tenga sus influencias no pueden hacer nada".

Para finalizar aseveró que Leonardo estudia en la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana, donde "autoridades no han hecho nada", pese a que saben de lo ocurrido.