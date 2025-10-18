Daños durante recientes manifestaciones en Morelia ascienden a casi 200 mil pesos: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum) estimó entre 150 mil a 200 mil pesos los daños ocasionados a la señalética municipal tras las últimas marchas registradas esta semana, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la dependencia.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la funcionaria señaló que se presentó un mayor nivel de vandalización en las manifestaciones del 15 y 16 de octubre, principalmente en señalizaciones de tránsito y mobiliario urbano.

“Tuvimos 18 parabuses dañados, que si bien no son del municipio, están concesionados por el municipio. Diversas pintas sobre la superficie de rodamiento, incluso nuestras cebras y cruces peatonales fueron vandalizados, además de la señalética vertical. En esta ocasión sí tenemos calculados daños no menores a los 150 mil a 200 mil pesos en señalética (…)”, subrayó.