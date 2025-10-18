Daños durante recientes manifestaciones en Morelia ascienden a casi 200 mil pesos: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum) estimó entre 150 mil a 200 mil pesos los daños ocasionados a la señalética municipal tras las últimas marchas registradas esta semana, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la dependencia.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la funcionaria señaló que se presentó un mayor nivel de vandalización en las manifestaciones del 15 y 16 de octubre, principalmente en señalizaciones de tránsito y mobiliario urbano.
“Tuvimos 18 parabuses dañados, que si bien no son del municipio, están concesionados por el municipio. Diversas pintas sobre la superficie de rodamiento, incluso nuestras cebras y cruces peatonales fueron vandalizados, además de la señalética vertical. En esta ocasión sí tenemos calculados daños no menores a los 150 mil a 200 mil pesos en señalética (…)”, subrayó.
La secretaria precisó que también se vandalizaron dos semáforos, los cuales serán reparados en los próximos días. En cuanto a los parabuses, explicó que la empresa concesionaria será la encargada de cuantificar los daños y revisar si el seguro puede cubrir la reposición.
Asimismo, pidió comprensión a la ciudadanía, ya que se trabajará en la reposición de la señalética afectada que se repondrá la próxima semana. En ese sentido, exhortó a los conductores a circular con precaución en la zona que comprendió el recorrido de las marchas —desde Calzada La Huerta hasta el primer cuadro del Centro Histórico—, donde hacen falta señalamientos de “alto”, “vuelta prohibida” y otros.
Moreno Manzo agregó que en los puntos donde los semáforos resultaron dañados se contará con apoyo de elementos de vialidad de la Policía Morelia, con el fin de evitar accidentes mientras se realizan los trabajos de reparación.
Al ser cuestionada sobre si la Sedum presentará alguna denuncia, indicó que, en su caso, las empresas concesionarias afectadas podrían proceder legalmente. En cuanto al Ayuntamiento, mencionó que el área jurídica del municipio será la encargada de valorar si se interpone o no alguna acción legal.
BCT