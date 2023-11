Dúo polaco Iwo & Karolin presenta recital de violín y acordeón

Morelia, Michoacán.- El Dúo Iwo & Karolin, originario de Polonia, presentó su recital de violín y acordeón en la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del Festival de Música de Morelia.

El conjunto de cámara conformado por jóvenes artistas quienes se han presentado en el Carnegie Hall, Filarmónica de Varsovia, Ópera de Guangzhou, entre otros. Ganadores del Gran Prix y 1er Premios en París, Salzburgo, así como en otros países como Italia, Croacia y Polonia ofrecieron lo mejor de los compositores clásicos.

El Programa incluyó la pieza de Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata para violín y piano en sol mayor; de Frederic Chopin; de Antonio Vivaldi para violín “Otoño” de Las Cuatro Estaciones.

Además de Astor Piazzolla y Grace Jones, Libertango y I've Seen That Face Before, respectivamente; mientras que de Wojciech Kostrzewa; The Hollywood Fantasy I.

