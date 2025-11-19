¿Dónde hay tianguis en Morelia? Este mapa interactivo te lo dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te preguntas dónde hay tianguis hoy cerca de tu casa? El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia pone a disposición un práctico mapa interactivo que te permite ubicar los tianguis que operan cada día de la semana, incluyendo su ubicación y longitud.
Esta herramienta digital busca mejorar la planeación urbana y facilitar el acceso a puntos clave del comercio informal, beneficiando tanto a consumidores como a locatarios.
En el mapa puedes seleccionar el día de la semana y automáticamente se desplegarán los tianguis activos en Morelia. Al hacer clic en cada uno, se mostrará su ubicación exacta y su longitud, lo que te permitirá identificar desde los más pequeños hasta los de mayor extensión.
Lunes: Calle Sexta, colonia Guadalupe
Martes: Calle Miguel Hidalgo, colonia Insurgentes
Miércoles: Avenida Pedregal
Jueves: Calle Los Sauces, colonia Prados Verdes
Viernes: Calle Sinaloa, colonia Isaac Arriaga
Sábado: Avenida Michoacán, colonia Las Margaritas
Domingo: Avenida Pedregal y alrededores del Mercado del Auditorio
Esta guía urbana promueve la movilidad consciente, fomenta el consumo local y permite redescubrir los espacios comerciales tradicionales que forman parte del tejido social moreliano.
Para consultar el mapa, ingresa al mapa DÍA DE ACTIVIDAD DEL TIANGUIS o sigue sus redes sociales, donde continuamente se actualiza la información sobre el desarrollo urbano del municipio.
RPO