¿Dónde hay tianguis en Morelia? Este mapa interactivo te lo dice

Puedes ubicar los más cercanos a tu casa por día
El sistema muestra ubicación exacta y longitud de cada tianguis
El sistema muestra ubicación exacta y longitud de cada tianguis
Rodrigo Peña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te preguntas dónde hay tianguis hoy cerca de tu casa? El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia pone a disposición un práctico mapa interactivo que te permite ubicar los tianguis que operan cada día de la semana, incluyendo su ubicación y longitud.

Esta herramienta digital busca mejorar la planeación urbana y facilitar el acceso a puntos clave del comercio informal, beneficiando tanto a consumidores como a locatarios.

En el mapa puedes seleccionar el día de la semana y automáticamente se desplegarán los tianguis activos en Morelia. Al hacer clic en cada uno, se mostrará su ubicación exacta y su longitud, lo que te permitirá identificar desde los más pequeños hasta los de mayor extensión.

Los tianguis más grandes de Morelia por día:

  • Lunes: Calle Sexta, colonia Guadalupe

  • Martes: Calle Miguel Hidalgo, colonia Insurgentes

  • Miércoles: Avenida Pedregal

  • Jueves: Calle Los Sauces, colonia Prados Verdes

  • Viernes: Calle Sinaloa, colonia Isaac Arriaga

  • Sábado: Avenida Michoacán, colonia Las Margaritas

  • Domingo: Avenida Pedregal y alrededores del Mercado del Auditorio

Esta guía urbana promueve la movilidad consciente, fomenta el consumo local y permite redescubrir los espacios comerciales tradicionales que forman parte del tejido social moreliano.

Para consultar el mapa, ingresa al mapa DÍA DE ACTIVIDAD DEL TIANGUIS o sigue sus redes sociales, donde continuamente se actualiza la información sobre el desarrollo urbano del municipio.

