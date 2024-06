Día del Padre en Morelia: Los papás en la memoria de esposas e hijas

A unos metros descansa en una banca la señora Ramona Gil Franco; acaba de cambiar las flores por unas nuevas y frescas en la tumba de tierra de su papá. Él murió en 1956 cuando la mujer tenía apenas seis años. Pese a que murió cuando Ramona apenas era una niña, asegura que lo recuerda como un padre cariñoso con ella "no quería que me pegara ni una mosca, yo recuerdo mucho eso".

Al morir el señor Valentín Gil, vinieron las anécdotas con las cuales Doña Ramona insiste en que su padre era una buena persona, conciliador y tranquilo. La señora llama a las y los morelianos a reconciliarse con sus padres en este día:

"Si no tienen una buena relación con su papá habría que buscar la forma porque el papá nos da todo [...] Yo le prometí a mi mamá que iba a seguir viniendo a ver a mi papá, y ahora los tengo a los dos aquí, y voy a venir hasta que mis pies ya no me funcionen para venir".