Día de Reyes, con cielo despejado en Morelia; máxima, de 26°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este marte 6 de enero, la capital michoacana registra una jornada mayormente soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 26 grados Celsius, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx. Se espera un clima agradable durante la mayor parte del día, aunque con ráfagas de viento provenientes del norte de hasta 29 km/h en su punto más intenso.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcó 9 grados a las 7:00 de la mañana, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica de 11 grados. Conforme avanzó la mañana, las condiciones mejoraron con cielo despejado y temperaturas más cálidas, alcanzando los 21 grados alrededor de las 11:00 horas.

El clima más cálido se presentó entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando la temperatura máxima alcanzó los 25 a 26 grados, con sensación térmica similar. En este lapso, el índice de radiación ultravioleta subió a nivel alto, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de fotoprotección, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Por la noche, el ambiente se tornará más fresco, con cielo despejado y temperaturas descendiendo gradualmente hasta los 15 grados cerca de las 23:00 horas. El viento será suave, con velocidades de entre 4 y 10 km/h provenientes del sur.

