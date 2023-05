Custodios de Mil Cumbres trabajan con normalidad tras paro de brazos caídos: coordinador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de un paro de brazos caídos por custodios del Cereso de "Mil Cumbres", los trabajos se reanudaron a la hora con normalidad en el penal tras ser atendidos por personal del Sistema Penitenciario de Michoaćan, indicó el coordinador, Ignacio Mendoza Jiménez.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el coordinador del Sistema Penitenciario explicó que fueron alrededor de 20 custodios del área exterior los que mostraron descontento por la determinación de no permitir ingresar sus propios alimentos, pero argumentó que esta medida fue tomada por una situación de seguridad del penal y para que así no se distraigan en su labores.

Mendoza Jiménez indicó que el Sistema Penitenciario de Michoacán otorga las comidas a los custodios y elementos de la Policía Procesal, para que así no dejen su servicio y no salgan a comprar alimentos o distraerse; además, dijo, por el momento no ha habido reportes de enfermedades gastrointestinales a causa de los mismos, ni en internos ni custodios.