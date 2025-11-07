Curso de Puntada Navideña en Morelia para preparar adornos hechos a mano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si quieres aprender a elaborar tus propios adornos navideños y darle un toque personal a tu decoración de fin de año, el Colegio de Morelia te invita a participar en su curso especial de Puntada Navideña, el cual iniciará el próximo 11 de noviembre.

El taller está dirigido a personas interesadas en aprender técnicas básicas de tejido decorativo con motivos navideños. La actividad tendrá dos horarios disponibles: matutino de 11:00 a 12:00 horas, y vespertino de 18:00 a 19:00 horas, para que las y los asistentes elijan el turno que mejor se ajuste a su agenda.