Curso de Puntada Navideña en Morelia para preparar adornos hechos a mano

Tendrá turnos matutino y vespertino, con una cuota de recuperación accesible
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si quieres aprender a elaborar tus propios adornos navideños y darle un toque personal a tu decoración de fin de año, el Colegio de Morelia te invita a participar en su curso especial de Puntada Navideña, el cual iniciará el próximo 11 de noviembre.

El taller está dirigido a personas interesadas en aprender técnicas básicas de tejido decorativo con motivos navideños. La actividad tendrá dos horarios disponibles: matutino de 11:00 a 12:00 horas, y vespertino de 18:00 a 19:00 horas, para que las y los asistentes elijan el turno que mejor se ajuste a su agenda.

La cuota de recuperación es de $312 pesos, lo que convierte a este curso en una alternativa accesible para quienes buscan desarrollar habilidades manuales, relajarse o incluso emprender con sus propias creaciones artesanales.

La sede será el Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria no. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

