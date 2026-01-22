¡Cupo limitado! Taller internacional llega a Morelia para revolucionar el arte escénico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia anunció la realización del taller internacional “La escena transeúnte”, que se llevará a cabo del 2 al 4 de febrero, de 16:00 a 21:00 horas, en las instalaciones del Centro INAH Michoacán, ubicado en avenida Madero Oriente #369, en el Centro Histórico de Morelia.
Este taller especializado está dirigido a artistas, creadores y académicos de las artes escénicas interesados en la creación escénica fuera de los espacios teatrales convencionales, a través de disciplinas como la instalación, la intervención urbana y el site specific.
La capacitación será impartida por Antonio Araújo, director brasileño y referente internacional en arte escénico contemporáneo, y el escenógrafo mexicano Alberto Villarreal, reconocido por sus trabajos interdisciplinarios.
El taller tiene un cupo limitado a 20 personas, por lo que se recomienda realizar el registro previo a través del enlace https://acortar.link/eAqFZW o escaneando el código QR incluido en el cartel oficial.
La actividad cuenta con el respaldo de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Embajada de Brasil, la Galería de Agaves y el Instituto Guimarães Rosa, además del Ayuntamiento de Morelia.
SHA