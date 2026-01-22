¡Cupo limitado! Taller internacional llega a Morelia para revolucionar el arte escénico

Este taller especializado está dirigido a artistas, creadores y académicos de las artes escénicas interesados en la creación escénica fuera de los espacios teatrales convencionales, a través de disciplinas como la instalación, la intervención urbana y el site specific.

La capacitación será impartida por Antonio Araújo, director brasileño y referente internacional en arte escénico contemporáneo, y el escenógrafo mexicano Alberto Villarreal, reconocido por sus trabajos interdisciplinarios.