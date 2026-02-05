¡Cupo limitado! Anuncian jornada de esterilización canina y felina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asociación Hermano Animal AC anunció una jornada gratuita de esterilización canina y felina en Morelia, con el objetivo de apoyar a las familias de la capital y reducir la población de animales en situación de calle. La actividad se realizará el 25 de febrero, mientras que el registro previo se llevará a cabo el 21 de febrero en el domicilio señalado por los organizadores.
La convocatoria fue difundida a través de redes sociales, donde la asociación invitó a los dueños de mascotas a participar y aprovechar este servicio sin costo, dirigido a perros y gatos mayores de tres meses.
El registro se realizará el sábado 21 de febrero a las 11:00 horas, en el siguiente domicilio:
Calle Fray Sebastián de Aparicio #763, Salón de Usos Múltiples, Colonia Unión, Morelia.
Entre los requisitos establecidos para las mascotas se encuentran:
Tener más de tres meses de edad
Presentar un ayuno de 12 horas previo al procedimiento
Hermano Animal AC señaló que este tipo de jornadas buscan fomentar la tenencia responsable y contribuir a disminuir el abandono de animales en la ciudad.
La esterilización es considerada una de las estrategias más efectivas para controlar la reproducción no deseada de mascotas, además de aportar beneficios a la salud de perros y gatos. Por ello, la asociación reiteró su invitación a las y los morelianos para acudir puntualmente al proceso de registro, debido a que el cupo suele llenarse rápidamente.
Para más información, la organización recomienda consultar sus canales oficiales.
