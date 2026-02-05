¡Cupo limitado! Anuncian jornada de esterilización canina y felina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asociación Hermano Animal AC anunció una jornada gratuita de esterilización canina y felina en Morelia, con el objetivo de apoyar a las familias de la capital y reducir la población de animales en situación de calle. La actividad se realizará el 25 de febrero, mientras que el registro previo se llevará a cabo el 21 de febrero en el domicilio señalado por los organizadores.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales, donde la asociación invitó a los dueños de mascotas a participar y aprovechar este servicio sin costo, dirigido a perros y gatos mayores de tres meses.

El registro se realizará el sábado 21 de febrero a las 11:00 horas, en el siguiente domicilio:

Calle Fray Sebastián de Aparicio #763, Salón de Usos Múltiples, Colonia Unión, Morelia.

Entre los requisitos establecidos para las mascotas se encuentran: