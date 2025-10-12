Cumplimenta Fiscalía General nueva orden de aprehensión contra ‘el Calabazo’ por homicidio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mario Arturo “N” el Calabazo y/o Delta, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Kevin Israel C., en hechos ocurridos en el municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos que constan en la investigación, el 6 de febrero de 2024, la víctima caminaba por una brecha de terracería que conduce de la localidad de San José Coapa a Cuanajillo del Toro, perteneciente al municipio de Morelia, cuando fue interceptado por el imputado, quien llegó al lugar a bordo de una camioneta color negro.

Tras insultar a Kevin Israel C., Mario Arturo “N” realizó varios disparos de arma de fuego en su contra, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte. Posteriormente, el agresor huyó del lugar, siendo localizado el cuerpo de la víctima el 7 de febrero de 2024.

Con base en las investigaciones efectuadas por la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar ante el Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada en reclusión, toda vez que el imputado se encuentra detenido por otro hecho delictivo.

BCT