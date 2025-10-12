Cumplimenta FGE orden de aprehensión contra tres personas, presuntas responsables de homicidio calificado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Édgar Ulises “N”, Giovanni “N” y Atziri “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Guadalupe C.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 18 de septiembre de 2025, la víctima arribó a la avenida Villas del Pedregal, del fraccionamiento del mismo nombre, en esta ciudad de Morelia, sitio al que, más tarde, al lugar llegaron los investigados, quienes se desplazaban en dos motocicletas y un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Aveo, color gris.

Tras ubicarse en el sitio, los dos hombres y la mujer intentaron privar de la libertad a José Guadalupe C.; sin embargo, al no lograr su cometido, dispararon un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte.

Derivadas de las investigaciones, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por personal de la institución.

Los detenidos Édgar Ulises “N”, Giovanni “N” y Atziri “N”, fueron internados en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal conforme a derecho.

