Cumplimenta FGE orden de aprehensión contra Carlos “N”, presunto responsable de homicidio cometido en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, El Enano, presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre, en la colonia Jesús Romero Flores de esta ciudad.

De acuerdo con los actos de investigación, el 5 de noviembre de 2022, el detenido, en compañía de otra persona, privó de la vida a Roberto N., quien caminaba sobre la calle Abraham Castellanos. Al lugar arribaron los agresores a bordo de una camioneta, desde donde accionaron armas de fuego en contra de la víctima, provocándole la muerte.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, que integró la correspondiente Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Carlos “N” en el delito, por lo que un Juez de Control obsequió la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión, toda vez que el imputado se encuentra vinculado a proceso por otro delito.

En próximas horas, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

